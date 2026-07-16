Nordea AB Aktie
WKN: 911244 / ISIN: SE0000427361
|
16.07.2026 11:15:38
WDH/AKTIE IM FOKUS: Nordea im Plus - Barclays: An Zahlen nicht auszusetzen
(Tippfehler in der Überschrift berichtigt)
HELSINKI (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nordea (Nordea Bank Abp Registered) haben am Donnerstag im frühen Handel geschwächelt. Nach anfänglich stärkeren Abgaben legte das Papiere zuletzt um 0,7 Prozent zu. Die Zahlen zum zweiten Quartal waren damit allerdings noch nicht in der Lage, den Wert auf neue Hochs zu treiben. Stattdessen bewegte sich der Titel in etwa weiterhin seitwärts.
Die Analysten von Barclays hatten an den Zahlen zwar nichts auszusetzen, fanden aber auch keine großen Neuigkeiten. Zudem habe es keine weiteren Informationen zu dem laufenden Aktienrückkaufprogramm gegeben, was enttäuschend sei. Derzeit gebe es aussichtsreichere Titel unter den europäischen Banken./mf/mis
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordea AB
|
16.07.26
|WDH 2/AKTIE IM FOKUS: Nordea im Plus - Barclays: An Zahlen nichts auszusetzen (dpa-AFX)
|
16.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Nordea dreht in Plus - Barclays: An Zahlen nicht auszusetzen (dpa-AFX)
|
22.04.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nordea nach Zahlen auf 'Buy' (dpa-AFX)
|
22.04.26
|Aktie dennoch in Grün: Schwaches Quartal bei Nordea - Bank meldet sinkenden Gewinn (dpa-AFX)
|
29.01.26
|Nordea-Aktie im Minus: Bank verzeichnet moderaten Gewinnrückgang (dpa-AFX)