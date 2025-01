WDH/Aktien Europa Schluss: Gewinne ausgebaut am Ende einer starken Woche

(Im dritten Absatz wurde ein Grammatikfehler entfernt.)

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben ihre Gewinne am Freitag ausgebaut. Der EuroStoxx 50 schloss 0,81 Prozent höher auf 5.148,30 Punkte. Das bedeute auf Wochensicht für den Leitindex der Euroregion ein Plus von 3,4 Prozent. Zwischenzeitlich hatte der Index ein Hoch seit dem Jahr 2000 erreicht.

Außerhalb des Euroraums stieg am Freitag der Schweizer Leitindex SMI um 0,40 Prozent auf 11.990,27 Punkte. Der britische FTSE 100 kletterte um 1,35 Prozent auf 8.505,22 Punkte nach oben.

Die Stimmung an den internationalen Märkten war am letzten Handelstag vor der Amtseinführung von Donald Trump als nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten gelöst. In den USA ging es für die Börsen deutlich bergauf. Positive Signale kamen zudem aus China, wo die Wirtschaft im vergangenen Jahr nach offiziellen Angaben um fünf Prozent gewachsen war./ajx/mis