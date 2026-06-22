WDH/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax macht neuen Vorstoß über 25.000 Punkte

(Im dritten Absatz wurde ein fehlender Buchstabe ergänzt.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX unternimmt am Montag einen weiteren Versuch zum Überwinden der 25.000-Punkte-Marke. Im frühen Handel legte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent auf 25.061 Punkte zu. Der MDAX machte es ihm mit einem ähnlich hohen Anstieg auf 32.734 Punkte nach. Die beiden deutschen Indizes folgten damit den in Asien verbreiteten Kursgewinnen.

Am Freitag hatte sich der Dax mit zeitweise 25.173 Punkten erneut seinem Rekordhoch von 25.507 Punkten genähert, war letztlich aber wieder unter die 25.000 Punkte zurückgekehrt, um die er seit Tagen schon schwankt. Anleger suchen derzeit nach dem Kurstreiber für einen nachhaltigen Dax-Anstieg in Richtung Rekord.

Zwischen "Drohkulisse und Diplomatie" schrieb die LBBW am Morgen mit Blick auf "eine erste Annäherung zwischen USA und Iran". Über das Wochenende gab es wieder gegenseitige Drohungen, auch wegen anhaltender israelischer Angriffe im Libanon.

Über Nacht wurde dann aber von Fortschritten berichtet. Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz auf der Ebene der Verhandlungsführer soll es nun unmittelbar im Anschluss weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Die Ölpreise bleiben vor diesem Hintergrund auf ihrem tiefsten Niveau seit Kriegsbeginn./tih/stk