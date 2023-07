WDH/AKTIEN IM FOKUS: Bei Porsche und Volkswagen ist die Luft raus

(Wiederholung aus technischen Gründen.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Quartalsbericht der Porsche AG (Porsche) haben sich die drei Aktien aus dem Umfeld von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) am Mittwoch unter den Kursverlierern im Dax (DAX 40) wiedergefunden. Die Papiere der Porsche AG, der Porsche Holding (Porsche Automobil vz) und von Volkswagen verloren jeweils knapp zwei Prozent.

"Die Investoren haben in den letzten Handelswochen sehr viel Optimismus in die Bewertung der Unternehmen eingepreist", schrieb Börsenexperte Andreas Lipkow in einem Marktkommentar. Diese hohe Erwartungshaltung könne nun kaum noch erfüllt werden. "Ob es sich nun um die Quartalszahlen von Porsche oder LVMH handelt, überall zeigen sich bei den Investoren eher enttäuschte Gesichter", so Lipkow.

Operativ habe die Porsche AG durchaus überzeugt, war am Mittwoch die Ansicht von Analysten. So attestierte Philippe Houchois von Jefferies den Stuttgartern eine erfreulich hohe Profitabilität im zweiten Quartal. Jose Asumendi von JPMorgan wies darauf hin, dass Porsche den operativen Gewinntrotz auf Jahressicht trotz gestiegener Kosten um nahezu elf Prozent gesteigert habe./bek/zb