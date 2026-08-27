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WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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27.08.2026 16:44:38

WDH/AKTIEN IM FOKUS: Kepler schiebt United Internet und Ionos an

(Im ersten Satz wurde beim Unternehmensnamen ein ausgefallener Buchstabe ergänzt.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Umstufungen von Kepler Cheuvreux haben am Donnerstag Aktien aus dem deutschen Telekommunikationssektor stärker bewegt. Die Markttrends im zweiten Halbjahr dürften die Investoren kaum begeistern, es gebe aber attraktive Gelegenheiten, hieß es von der französischen Investmentbank.

United Internet (United Internet) und IONOS sprach Analyst Florian Treisch eine Kaufempfehlung aus. Die Titel gewannen am frühen Nachmittag daraufhin 2,8 beziehungsweise 3,5 Prozent und reihten sich damit unter die größten Gewinner im MDAX ein.

Treisch zufolge haben bereits die zurückliegenden Monate gezeigt, dass Künstliche Intelligenz (KI) die Geschäfte von Ionos nicht in Mitleidenschaft zieht. Ionos dürfte auf seinem Wachstumspfad eher noch Fahrt aufnehmen. Treisch sieht Ionos als eines jener Unternehmen, das direkt von neuen KI-Lösungen profitieren sollte. Die Papiere von United Internet hält Treisch mit Blick auf die Gewinnwachstumsstory des Konzerns für attraktiv bewertet.

Für die Anteile der Deutsche Telekom gab Kepler Cheuvreux nach jüngst gutem Lauf jedoch die Kaufempfehlung auf. Mit seiner neuen Einschätzung "Hold" ist Treisch alleine auf weiter Flur, denn bislang hatte die Telekom unter Analysten eine weiße Weste mit positiven Empfehlungen. Der Konzern sei Opfer des eigenen Erfolgs, hieß es. Die US-Tochter T-Mobile US stehe unter verstärkter Beobachtung am Markt. Der Wettbewerb in den USA werde schärfer.

Die T-Aktien sanken zuletzt am DAX-Ende um fast drei Prozent. Hinzu kam ein kritischer Bericht im "Handelsblatt" zu möglichen Problemen im Nachgang der vor Jahren eingeleiteten Verschmelzung der US-Mobilfunktochter T-Mobile US mit dem US-Wettbewerber Sprint, der am Nachmittag den Abwärtstrend für die Papiere der Bonner verstärkte./ajx/tih/mis/he

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