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WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055

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25.08.2026 21:36:38

WDH/AKTIEN IM FOKUS: Moderna trotz Kurssprung unter Zwischenhoch

(In der Überschrift wird präzisiert, dass die Moderna-Aktien trotz ihres Kurssprungs unter ihrem vor knapp einer Woche erreichten Zwischenhoch rpt. Zwischenhoch geblieben sind.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Moderna haben sich am Dienstag mit einem Kurssprung von 13,6 Prozent auf knapp 158 US-Dollar weiter schwankungsanfällig gezeigt. Sie blieben aber unter ihrem höchsten Stand seit 2023, den sie vor knapp einer Woche dank einer erfolgreichen klinischen Studie zu einem Melanom-Impfstoff erreicht hatten. Mit dieser begründete Analystin Alexandria Hammond von Wolfe Research die Aufgabe ihres bisherigen, negativen Anlagevotums. Derweil erreichten die Titel des Partners Merck & Co (Merck) mit 156,65 Dollar erneut einen Rekord - zuletzt gewannen sie als Spitzenreiter im Dow Jones Industrial 3,8 Prozent.

Seit Jahresbeginn haben Moderna ihren Wert mehr als verfünffacht. Die Bestmarke von rund 497 Dollar, die sie während der Corona-Pandemie vor rund fünf Jahren aufgestellt hatten, liegt aber noch in weiter Ferne.

Ähnliches gilt für die in New York gelisteten Anteilscheine des deutschen Konkurrenten Biontech (BioNTech (ADRs)). Sie waren zuletzt im Schlepptau von Moderna bis auf gut 120 Dollar geklettert. Ihr Rekord von 464 Dollar datiert ebenfalls aus dem August 2021. Für 2026 beläuft sich das Kursplus der Mainzer, die 2020 den ersten mRNA-basierten Corona-Impfstoff entwickelt hatten, bei entsprechenden Krebs-Impfstoffen dem US-Konkurrenten aber hinterherhinken, auf magere 21 Prozent. Merck & Co haben in diesem Zeitraum immerhin um fast 49 Prozent zugelegt./gl/he

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BioNTech (ADRs) 97,35 -0,05% BioNTech (ADRs)
Merck Co. 133,50 -0,37% Merck Co.
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