03.09.2026 14:30:38

WDH: Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone und USA vom 03.09.2026

(Monat in der Überschrift und im 1. Satz berichtigt: August)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am 3. September werden in der Eurozone und in den USA folgende Konjunkturdaten erwartet:

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

09.15 Uhr

Spanien

S&P Global

Einkaufsmanagerindex

August (Punkte)

Dienstleistungen 58,8 58,3

09.45

Italien

S&P Global

Einkaufsmanagerindex

August (Punkte)

Dienstleistungen 53,4 52,5

09.50 Uhr

Frankreich

S&P Global

Einkaufsmanagerindex

August (Punkte) 48,4 48,4*

Dienstleistungen

09.55 Uhr

Deutschland

S&P Global

Einkaufsmanagerindex

August (Punkte)

Dienstleistungen 48,5 48,5*

10.00 Uhr

Eurozone

S&P Global

Einkaufsmanagerindex

August (Punkte)

Dienstleistungen 51,7 51,7*

Gesamt 52,1 52,1*

11.00 Uhr

Eurozone

Erzeugerpreise

Juli

Monatsvergleich +1,3 -0,3

Jahresvergleich +5,5 +4,6

USA

14.30 Uhr

Außenhandel

Juli

Handelsbilanzsaldo

(Mrd US-Dollar) -90,3 -73,3

Importe

Monatsvergleich +1,2 -1,8

Exporte

Monatsvergleich -0,3 -0,9

Produktivität ex Agrar

Q2 annualisiert +1,4 +1,4

Lohnstückkosten

Q2 annualisiert +1,3 +1,3

Wöchentliche

Erstanträge auf

Arbeitslosenunterstützung

(Tsd) +205 +203

15.45 Uhr

S&P-Einkaufsmanagerindex

Dienstleistungen

August (Punkte) 56,8 56,8*

Einkaufsmanagerindex ISM

Industrie

August (Punkte) 54,1 54,1°

*Erstschätzung

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben.)

/jsl/he/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen