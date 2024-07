WDH/Aktuell kein Flugverkehr am BER

(Im letzten Satz muss es heißen: "mehrere Notsysteme sollen angesprungen sein")

SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Am Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld starten und landen derzeit keine Maschinen. "Aufgrund einer technischen Störung kommt es zu Verzögerungen in der Abfertigung. Der Flugbetrieb ist bis 10 Uhr eingestellt", sagte eine Flughafensprecherin. Details zu den Hintergründen nannte sie nicht. Wie der RBB berichtete, soll es zu einem Serverausfall gekommen, und mehrere Notsysteme sollen angesprungen sein. Dafür gab es aber keine Bestätigung./ah/DP/stk