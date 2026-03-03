|
03.03.2026 06:19:38
WDH: Amerikaner sollen mehr als Dutzend Länder in Nahost sofort verlassen
(Überschrift wurde angepasst)
WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Angesichts des Krieges der USA und Israels mit dem Iran ruft das US-Außenministerium Amerikaner in mehr als einem Dutzend Ländern im Nahen Osten dazu auf, diese sofort zu verlassen. Zur Begründung verwies eine Vertreterin des Ministeriums auf der Plattform X auf "schwerwiegende Sicherheitsrisiken". Die Aufforderung betrifft folgende Länder und Regionen: Bahrain, Ägypten, Iran, Irak, Israel, das Westjordanland und den Gazastreifen, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Katar, Saudi-Arabien, Syrien, die Vereinigten Arabischen Emirate und den Jemen./fsp/DP/zb
