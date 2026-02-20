thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|
20.02.2026 08:07:38
WDH/ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel hoch auf 13 Euro
(Die Kaufempfehlung ist vom Donnerstagabend.)
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für thyssenkrupp von 12,50 auf 13 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Tommaso Castello verwies am Donnerstagabend auf den Kursrückgang der Aktien seit Anfang Februar. An seiner Einschätzung des Industrie- und Stahlkonzerns habe sich nach den Quartalszahlen zwar nichts geändert. Doch dank des Rückenwinds seitens der Politik und der dynamischen Umsetzung der Unternehmensstrategie sieht er Potenzial für die Gewinne der europäischen Stahlindustrie. Daher hob Castello seine operative Ergebnisprognose (Ebitda) für 2026 um fünf Prozent an und sieht sich nun sechs Prozent über dem Konsens. Ein Verkauf des europäischen Stahlgeschäfts, ein möglicher Börsengang oder Verkauf der Aufzugsparte und eine Abspaltung des Werkstoffgeschäfts könnten für die Aktionäre weitere Werte freisetzen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
20.02.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
20.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp nach Kaufempfehlung weiter auf Erholungskurs (dpa-AFX)
|
20.02.26
|EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
20.02.26
|EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
20.02.26