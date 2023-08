WDH/ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Bayer auf 67 Euro - 'Buy'

(Zeitstempel berichtigt)

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer nach Quartalszahlen von 68 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das wichtigste positive Ergebnis sei die klare Aussage des neuen Konzernchefs Bill Anderson gewesen, dass alle strategischen Optionen auf dem Tisch liegen, um sicherzustellen, dass Bayer die beste Struktur habe, um die jeweiligen Geschäftsbereiche bei der Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben zu unterstützen, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/mis

