WDH/ANALYSE-FLASH: JPMorgan rechnet nach Daimler-Warnung mit Erwartungsenkung

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler nach einer erneuten Gewinnwarnung zunächst auf "Overweight" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Der Autobauer habe für das zweite Quartal überraschend einen operativen Verlust berichtet, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Das gesenkte operative Ergebnisziel (Ebit) für 2019 impliziere eine Kürzung seiner eigenen bisherigen Schätzung um über ein Viertel. Die Stuttgarter dürften nun auch über die Dividende nachdenken. /gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2019 / 08:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2019 / 08:25 / BST