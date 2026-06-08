08.06.2026 19:38:38

WDH: Antiterrorzentrum ermittelt nach Brand in Reutlingen

(Wiederholung mit Ressortwechsel.)

REUTLINGEN (dpa-AFX) - Nach dem Brand in einem Umspannwerk in Reutlingen haben Staatsschutz und Antiterrorzentrum beim Landeskriminalamt in Stuttgart die Ermittlungen übernommen. Das teilte Baden-Württembergs Innenminister Manuel Hagel (CDU) in Reutlingen mit. Es sei eine Ermittlungsgruppe "Fischer" gegründet worden.

Das Ermittlungsverfahren wird laut Hagel mit Hochdruck verfolgt. "Vor allen Dingen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandlegung und der Störung öffentlicher Betriebe." Man ermittle ergebnisoffen in alle Richtungen. "Unsere Ermittlungsgruppe wird jeden einzelnen Stein umdrehen und wir werden den Täter auch mit aller Härte zur Rechenschaft ziehen", sagte Hagel./tat/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:14 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23
07.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 23: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Zweifel und Lage in Nahost: ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt mit roten Vorzeichen -- Börsen in Asien zum Handelsende mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Montag Zurückhaltung. Der deutsche Markt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. In Fernost dominierten die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen