|
08.06.2026 19:38:38
WDH: Antiterrorzentrum ermittelt nach Brand in Reutlingen
(Wiederholung mit Ressortwechsel.)
REUTLINGEN (dpa-AFX) - Nach dem Brand in einem Umspannwerk in Reutlingen haben Staatsschutz und Antiterrorzentrum beim Landeskriminalamt in Stuttgart die Ermittlungen übernommen. Das teilte Baden-Württembergs Innenminister Manuel Hagel (CDU) in Reutlingen mit. Es sei eine Ermittlungsgruppe "Fischer" gegründet worden.
Das Ermittlungsverfahren wird laut Hagel mit Hochdruck verfolgt. "Vor allen Dingen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandlegung und der Störung öffentlicher Betriebe." Man ermittle ergebnisoffen in alle Richtungen. "Unsere Ermittlungsgruppe wird jeden einzelnen Stein umdrehen und wir werden den Täter auch mit aller Härte zur Rechenschaft ziehen", sagte Hagel./tat/DP/men
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Zweifel und Lage in Nahost: ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt mit roten Vorzeichen -- Börsen in Asien zum Handelsende mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Montag Zurückhaltung. Der deutsche Markt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. In Fernost dominierten die Bären.