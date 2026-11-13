WDH: Auch im August steigt die Zahl der Insolvenzen

(Im 2. Satz des 2. Absatzes wurde eine falsche Größenordnung bei der ersten Zahlenangabe berichtigt: Milliarden rpt Milliarden.)

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist im August 2026 erneut gestiegen. Die Amtsgerichte registrierten 2.067 beantragte Verfahren, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das waren 4,4 Prozent mehr als im August 2025. Im Juli hatte der Anstieg mit 8,0 Prozent deutlich höher gelegen.

Von Januar bis August wurden 17.252 Unternehmensinsolvenzen gezählt, 6,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Aktuell geht es aber um weniger Geld, denn die Forderungen der Gläubiger sanken von 37,2 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum auf 25,9 Milliarden Euro. Im Durchschnitt waren also kleinere Unternehmen betroffen.

Die anteilig meisten Fälle gab es in der Branche Verkehr und Lagerei mit 97,6 Fällen je 10.000 Unternehmen, gefolgt vom Gastgewerbe und dem Baugewerbe. Die Anträge werden erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts gezählt. Der tatsächliche Antrag liegt oft rund drei Monate zurück. Das Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung Halle erwartet auf Grundlage dieser schon vorliegenden Anträge für November und Dezember weniger Fälle./ceb/DP/mis