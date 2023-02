WDH/Auswärtiges Amt: Deutscher Botschafter legt Protest in Teheran ein

(Im 2. Satz des letzten Absatzes wurde das Wort "inhaftierte" eingefügt)

BERLIN (dpa-AFX) - Der deutsche Botschafter in Teheran hat der iranischen Regierung erneut auch förmlich den Protest der Bundesregierung gegen das Todesurteil gegen den Deutsch-Iraner Djamshid Sharmahd überbracht. Botschafter Hans-Udo Muzel habe am Mittwoch "im iranischen Außenministerium noch mal deutlich protestiert", teilte ein Sprecher des Außenministeriums am Mittwoch in Berlin mit. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte zuvor mitgeteilt, als Reaktion auf das Urteil würden kurzfristig zwei iranische Diplomaten aus Deutschland ausgewiesen.

Der Sprecher des Auswärtigen Amts sprach später von wenigen Tagen, innerhalb derer die Diplomaten Deutschland verlassen müssten. Auf die Funktionen der Ausgewiesenen innerhalb der iranischen Botschaft wollte er nicht eingehen. Es handele sich um zwei Personen, die auf der Diplomatenliste der iranischen Botschaft in Berlin angemeldet seien. "Sie können davon ausgehen, dass diese so gewählt sind, dass Iran die Tragweite der Situation in angemessener Weise deutlich gemacht wird", ergänzte er auf eine entsprechende Frage.

Deutschland fordere den Iran weiterhin auf, das Todesurteil zu widerrufen und Sharmahd ein faires und rechtsstaatliches Berufungsverfahren zu ermöglichen, sagte der Sprecher. Die deutsche Botschaft in Teheran sei in Kontakt mit seinen Angehörigen, einen direkten Kontakt gebe es nicht. Die Botschaft habe sich immer wieder auf allen Ebenen dafür eingesetzt, konsularischen Zugang zu Sharmahd zu erhalten. Dies habe der Iran unter Berufung auf dessen doppelte Staatsangehörigkeit konsequent verwehrt. Man habe zudem immer wieder intensiv versucht, dessen Prozess zu beobachten. Auch dies habe der Iran wiederholt abgelehnt. "Immer wieder wurden unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort beim Gericht in Teheran abgewiesen", sagte der Sprecher.

Auf die Frage, welche Maßnahmen geplant seien, um Sharmahd zu unterstützen, sagte der Sprecher, nach dem erstinstanzlichen Urteil werde man mit Blick auf mögliche Berufungsverfahren weiter aktiv sein. Zugleich teilte er auf eine entsprechende Frage mit, es gebe im Iran weitere inhaftierte sogenannte Doppelstaatler mit iranischer und deutscher Staatsangehörigkeit. Mit Verweis auf den Persönlichkeitsschutz lehnte der Sprecher es ab, sich zu Details zu äußern. Es gehe um eine Zahl von Personen im niedrigen einstelligen Bereich./bk/DP/jha