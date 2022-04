WDH/Baerbock: Hätte Steinmeier-Reise nach Kiew für sinnvoll gehalten

(Überflüssiges Wort gelöscht im 2. Absatz)

BAMAKO/NIAMEY (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock hat die Absage der ukrainischen Regierung an eine Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Kiew bedauert. "Wir haben gemeinsam über diese Reise gesprochen und ich hätte sie für sinnvoll gehalten", sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch mit Blick auf Steinmeier am Rande eines Besuches in der malischen Hauptstadt Bamako. "Der Bundespräsident hat bereits deutlich gemacht, dass er bedauert, dass er nicht reisen konnte. Ich bedauere das auch."

Zugleich betonte Baerbock: "Es ist klar: Wir stehen voll und ganz an der Seite der Ukraine. Unterstützen die Ukraine bei ihrer Verteidigung vor Ort, sind in voller Solidarität."

Die ukrainische Regierung hatte am Dienstag einen Besuch Steinmeiers in der Hauptstadt Kiew abgelehnt. Er sei dazu bereit bereit gewesen, doch offenbar sei das in Kiew nicht gewünscht gewesen, hatte Steinmeier in Warschau gesagt. Geplant war ein gemeinsamer Solidaritätsbesuch mit den Staatschefs Polens und der drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland. Die vier Staatschefs reisten schließlich allein in die Ukraine. Nach der Absage an Steinmeier hat die Ukraine Kanzler Olaf Scholz (SPD) nach Kiew eingeladen./bk/DP/eas