Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
18.01.2026 11:48:38
WDH: Bayer erhält EU-Zulassung für hohe Eylea-Dosierung in weiterer Indikation
(In der am 16. Januar um 13.08 Uhr gesendeten Meldung wurde der letzte Satz des 1. Absatzes präzisiert. Eylea 8 Milligramm ist in der EU in nAMD und DMÖ für Behandlungsintervalle von bis zu sechs Monaten zugelassen.)
BERLIN (dpa-AFX) - Bayer darf die hohe Dosierung seines Augenmedikamentes Eylea in der Europäischen Union nun in einer dritten Indikation verkaufen. Die Europäische Kommission habe das Mittel in der 8-Milligramm-Dosis zur Behandlung von Patienten mit Makulaödem infolge eines retinalen Venenverschlusses (RVV) zugelassen, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Freitag mit. Eylea ist einer der wichtigsten Umsatzbringer in der Pharmasparte des DAX-Konzerns und in der 8-Milligramm-Dosis in der EU mit Behandlungsintervallen von bis zu sechs Monaten bereits gegen die neovaskuläre (feuchte) altersabhängige Makuladegeneration (nAMD) sowie gegen das diabetische Makulaödem (DMÖ) erhältlich.
Mit einem längeren Behandlungsintervall - also der Pause zwischen zwei Behandlungen - werden derartige Augenmedikamente attraktiver für Patienten, da sie direkt ins Auge injiziert werden müssen. Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat mit Vabysmo ein Konkurrenzprodukt im Markt./mis/stk
Analysen zu Bayer
|16.01.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|44,07
|5,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.