WDH/Biden: Putins Erklärung einer Denazifizierung der Ukraine ist Lüge

(Berichtigung eines Tippfehlers in der Überschrift: Denazifizierung)

WARSCHAU (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat die Darstellung von Kremlchef Wladimir Putin verurteilt, wonach Russland in der Ukraine eine "Denazifizierung" vornehme. "Das ist eine Lüge, das ist einfach nur zynisch und außerdem obszön", sagte Biden am Samstag in Warschau zum Abschluss eines zweitägigen Besuchs in Polen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sei Jude, die Familie seines Vater sei Opfer des Holocausts geworden, so Biden weiter. "Und Putin, wie alle Autokraten, hat die Frechheit zu glauben, dass Macht Recht gibt."

Biden sprach einen Monat nach Beginn des russischen Angriffskriegs im Nachbarland Ukraine im Warschauer Königsschloss. Es gilt als Symbol der im Zweiten Weltkrieg von Nazi-Deutschland großteils zerstörten und später wiederaufgebauten polnischen Hauptstadt./dhe/DP/men