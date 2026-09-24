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24.09.2026 08:50:38

WDH/Biokraftstoffehersteller Verbio schöpft nach starkem Geschäftsjahr Mut

(Tippfehler im ersten Satz beseitigt.)

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) will nach dem starken vergangenen Geschäftsjahr noch eins draufsatteln. Demnach peilt Verbio-Vorstandschef Claus Sauter für das bis Ende Juni 2027 laufende Geschäftsjahr eine weitere deutliche Reduzierung der Nettoverschuldung an. Zugleich will der Manager das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf eine Bandbreite von 210 bis 250 Millionen Euro weiter steigern, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt verkündete. Helfen sollen dabei vor allem höhere Beiträge im Bioethanol- und Biomethangeschäft.

Im Geschäftsjahr 2025/26 hatte der Konzern im Zuge des Iran-Kriegs von stark gestiegenen Preisen an den Zapfsäulen profitiert. Das operative Ergebnis schwoll endgültigen Berechnungen zufolge mit knapp 194 Millionen Euro auf mehr als das Dreizehnfache des Vorjahreswertes an, während der Umsatz sich um fast ein Fünftel auf 1,87 Milliarden Euro erhöhte. Unter dem Strich verdiente Verbio 64 Millionen Euro, nach einem Verlust von fast 138 Millionen im Vorjahr. Seinerzeit hatten noch rückläufige Kraftstoffpreise den Leipzigern stark zugesetzt.

Nach einer Nullrunde soll es nun für die Aktionäre wieder eine Dividende von 20 Cent je Aktie geben. Die Aktie gab am Donnerstag auf der Handelsplattform Tradegate vorbörslich zuletzt etwas mehr als zwei Prozent nach. Am Mittwoch war der Kurs noch knapp fünf Prozent gestiegen./tav/zb

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