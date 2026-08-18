Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.08.2026 10:42:38

WDH/Boeing-Vorfall in München: Warnungen schon kurz nach Start

(Tippfehler berichtigt)

HANOI/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die beinahe beim Start am Münchner Flughafen verunglückte Boeing 787-9 soll bereits kurz nach dem Vorfall Warnmeldungen gesendet haben. Nach vorläufigen Angaben der vietnamesischen Luftfahrtbehörde (CAAV) wiesen die Meldungen auf einen möglichen sogenannten Tailstrike - eine Berührung der Startbahn mit dem Heck - und einen ungewöhnlichen Reifendruck hin.

Die Besatzung habe daraufhin die Flugsicherung informiert und entschieden, für eine technische Überprüfung nach München zurückzukehren, berichtet das vietnamesische Staatsmedium "Bao Moi" unter Berufung auf CAAV.

Die vietnamesische Regierung habe die Luftfahrtbehörde und die staatliche Fluggesellschaft Vietnam Airlines angewiesen, dringend mit den deutschen Behörden bei der Untersuchung des Vorfalls zusammenzuarbeiten und zugleich die Aufsicht über die Sicherheitsverfahren im Luftverkehr zu verstärken, berichteten staatliche Medien am Dienstag.

Die vietnamesische Luftfahrtbehörde sei zudem aufgefordert worden, die Sicherheitsaufsicht über die Ausbildung von Luftfahrtpersonal sowie über den Flugbetrieb und die Wartung von Flugzeugen durch vietnamesische Fluggesellschaften zu verstärken.

Die Boeing 787-9 war am Samstag über die Startbahn hinaus gerast und - eine Staubwolke hinterlassend - gerade noch abgehoben, wie ein in den sozialen Medien geteiltes Video zeigt. Bei der Landung rund zwei Stunden später ist Qualm zu sehen, der am Fahrwerk aufsteigt. Verletzt wurde niemand./bp/nak/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Boeing Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Boeing Co.

mehr Analysen
11.08.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Boeing Kaufen DZ BANK
06.08.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
05.08.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 192,64 -1,44% Boeing Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen