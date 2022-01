WDH: Britische Wirtschaft fordert Hilfe wegen steigender Energiepreise

(Am Ende des 1. Absatzes (vorletzter Satz) ist ein Tippfehler korrigiert worden, es muss heißen «Steigerung» (statt: «Steigerungen»).)

LONDON (dpa-AFX) - Mehrere britische Wirtschaftsverbände haben wegen stark steigender Energiepreise Unterstützung von der Regierung gefordert. In einem Brief an Finanzminister Rishi Sunak forderten die British Chambers of Commerce (BCC), die Confederation of British Industry (BCI) und drei weitere Verbände diesen am Freitagabend auf, entschieden einzugreifen und die Wirtschaft zu stützen. "Andernfalls drohen Jahre mit höheren Rechnungen, steigender Inflation und einer weiteren Steigerung der Geschäftskosten." Ohne staatliche Hilfe müssten Unternehmen die höheren Kosten an ihre Kunden weitergeben.

Großbritannien ist von den steigenden Energiepreisen besonders stark betroffen. Aktuellen Schätzungen der Branche zufolge drohen britischen Haushalten mehr als 50 Prozent höhere Rechnungen für Strom und Gas als bisher. Verbraucherschützer und die Opposition schlagen als Gegenmaßnahme unter anderem vor, die Mehrwertsteuer auf Strom- und Gasrechnungen vorübergehend auszusetzen./swe/DP/zb