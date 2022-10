WDH: Britischer Finanzminister will Erklärung zu Haushaltsplänen abgeben

(Präzisierung der Uhrzeit im ersten Satz)

LONDON (dpa-AFX) - Um die Turbulenzen an den Finanzmärkten zu verringern, will der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt noch am Montagvormittag (12.00 Uhr MESZ) eine Erklärung zu seinen Haushaltsplänen abgeben. Wie die "Financial Times" berichtete, soll ein Großteil der von seinem Vorgänger Kwasi Kwarteng Ende September angekündigten Steuererleichterungen wieder zurückgenommen werden.

Die Finanzmärkte hatten nach der Ankündigung der Steuererleichterungen ohne einen Plan zur Gegenfinanzierung heftig reagiert. Das Pfund fuhr im Verhältnis zum US-Dollar in den Keller. Die Bank of England musste mehrmals intervenieren und Staatsanleihen kaufen. Steigende Zinsen für Immobilienkredite verschärften für viele Hausbesitzer die Krise der Lebenshaltungskosten.

Bereits am vergangenen Freitag hatte Premierministerin Liz Truss ihren Finanzminister Kwasi Kwarteng entlassen und eine teilweise Kehrtwende angekündigt. Dass Hunt nun noch einmal nachlegt, gilt als Zeichen, dass die Regierung die Lage als äußerst ernst einschätzt. Doch glaubt man britischen Medien, ist Truss als Regierungschefin ohnehin kaum noch zu halten. Demnach wird in der konservativen Regierungspartei bereits ihr Sturz vorbereitet./cmy/DP/mis