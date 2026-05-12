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12.05.2026 12:40:38

WDH/Cewe geht mit Umsatzplus ins neue Jahr - Operativer Gewinn sinkt

(Jahresziele im 2. Absatz präzisiert, da es wegen des Spartenverkaufs auch Pro-Forma-Zahlen gibt.)

OLDENBURG (dpa-AFX) - Cewe (CEWE StiftungCo) ist mit einem Verkaufsplus seiner Fotobücher ins Jahr gestartet. Der Fotodienstleister steigerte den Umsatz in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um 1,4 Prozent auf 175,8 Millionen Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei um gut 8 Prozent auf 5,6 Millionen Euro gefallen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag mit. Auf den Gewinn habe nach einer Tarifeinigung eine Personalkostensteigerung von über 2 Millionen Euro gedrückt. Die Prognosen für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen.

Bereits am Vortag hatte Cewe den Verkauf seinen Geschäftsbereich mit dem kommerziellen Online-Druck angekündigt. Der Fokus liegt damit fortan auf dem Kerngeschäft mit dem Fotofinishing. Aus dem fortzuführenden Geschäft will Cewe dieses Jahr nun einen Umsatz von 780 bis 810 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis (Ebit) von 85 bis 91 Millionen Euro erzielen. Inklusive des kommerziellen Online-Drucks lagen die Ziele bei 870 bis 900 Millionen Euro Erlös und 87 bis 93 Millionen Euro operativem Ergebnis./mis/stk

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