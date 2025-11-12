Cisco Aktie

Cisco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

12.11.2025 23:21:38

WDH: Cisco nach überraschend gutem Jahresstart optimistischer - Aktie legt zu

(überflüssige Wörter im 2. Absatz, 4. Satz entfernt)

SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Netzwerk-Ausrüster Cisco sieht nach einem überraschend gut verlaufenen ersten Quartal positiver auf das gesamte Geschäftsjahr. Der Umsatz dürfte 2025/26 bei 60,2 bis 61 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach dem New Yorker Börsenschluss mit. Zuvor hatte Cisco 59 bis 60 Milliarden Dollar angepeilt. Beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) will das Unternehmen nun 4,08 bis 4,14 Dollar erreichen, nach 4 bis 4,06 zuvor. Analysten gehen bisher von weniger aus.

Im ersten Quartal legte der Umsatz um 8 Prozent auf 14,9 Milliarden Dollar zu. Experten hatten mit etwas weniger gerechnet. Der Gewinn stieg unter dem Strich um 5 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar. Die im Dow Jones (Dow Jones Industrial) und NASDAQ 100 gelistete Cisco-Aktie sprang im nachbörslichen Handel um mehr als sieben Prozent auf 79,18 Dollar nach oben. Analysten zufolge zeigen die Zahlen, dass das Unternehmen Fortschritte bei seinen Bemühungen macht, sich ein größeres Stück vom KI-Kuchen abzuschneiden.

Mit dem nachbörslichen Anstieg nähert sich das Cisco-Papier seinem historischen Hoch von 82 Dollar aus dem Jahr 2000. Der Börsenwert des Unternehmens kletterte im bisherigen Jahresverlauf bis zum Handelsschluss am Mittwoch um rund ein Viertel auf 292 Milliarden Dollar. Die Aktie schnitt damit seit Ende 2024 etwas besser ab als der Dow Jones Industrial Average (Dow Jones Industrial) oder der NASDAQ 100.

In den fünf Jahren davor hatte das Papier allerdings mit einem Plus von lediglich 23 Prozent deutlich schlechter abgeschnitten als viele andere Technologietitel oder Standardwerte./he/zb

