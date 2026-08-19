Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
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19.08.2026 15:03:38
WDH: Daimler Truck erlöst 600 Millionen Euro mit Archion-Verkauf
(Im ersten Absatz, zweiter Satz, wurde ein falsches Wort vor Leinfelden-Echterdingen ersetzt.)
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Verkauf eines Teils der Anteile an dem Lkw-Hersteller Archion spült dem Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck Geld in die Kasse. Der Mittelzufluss betrage rund 600 Millionen Euro, teilte Finanzvorständin Eva Scherer in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mit. Mit der Reduzierung der Beteiligung auf 25 Prozent habe man einen wichtigen strategischen Meilenstein für Daimler Truck erreicht. Ende Juni hatte der Anteil der Schwaben noch etwas mehr als 40 Prozent betragen.
An Archion ist auch Toyota (Toyota Motor) beteiligt. Das japanische und das deutsche Unternehmen hatten ihre japanischen Töchter unter der gemeinsamen Holding an die Börse gebracht. Unter ihr sind die Daimler-Truck-Tochter Mitsubishi Fuso sowie die Toyota-Tochter Hino gebündelt./ols/DP/stw
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