22.01.2026 14:58:38

WDH/DAVOS: Trump über Grönland-Pläne: Werden alles kostenlos bekommen

(Schlagwort ergänzt: Davos)

DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump geht bei den erwarteten Gesprächen über Grönland davon aus, dass die USA einen unbegrenzten und dauerhaften Zugriff auf die weltgrößte Insel bekommen. Die Details müssten noch verhandelt werden, sagte er im Gespräch mit dem US-Sender Fox Business. "Aber im Wesentlichen geht es um uneingeschränkten Zugang. Es gibt kein Ende, keine zeitliche Begrenzung." Dem Republikaner zufolge solle eine Übereinkunft darauf hinauslaufen, dass die USA "alles bekommen, was wir wollen, kostenlos."

Am Vortag hatte Trump eine überraschende Wende bei seinen Plänen zur Übernahme der zu Dänemark gehörenden Insel gemacht. Auf dem Weltwirtschaftsforum versprach er, dass er keine gewaltsame Lösung anstrebe. Zugleich beharrte er auf seinem Besitzanspruch auf die Insel. Bei Gesprächen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte sei man dann übereingekommen, dass man die Arktisregion gemeinsam schützen müsse.

Trump erläuterte im Gespräch mit Fox Business weiter, dass auf Grönland ein Teil seines "Golden Dome" gebaut werden solle. Eine Installation auf der Insel sei wichtig, da "alles" über Grönland fliege. Trump begründet seinen Anspruch auf Grönland damit, dass sich sonst Russland oder China die Insel einverleiben würden. Mit einem "Golden Dome" ist im militärischen Sinne ein Verteidigungssystem gemeint. Israel etwa nutzt solch ein Abwehrsystem./ngu/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen