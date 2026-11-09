WDH/DAX-FLASH: Anleger bleiben vorsichtig - Erholung bleibt vorerst aus

(Im zweiten Satz wurde ein Tippfehler beim Wort Zwischenwahlen entfernt.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im DAX dürften die Anleger am Montag zunächst weiter auf der Hut bleiben. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels 0,3 Prozent tiefer auf 25.737 Punkte.

Sein Rekordhoch bei 26.692 Punkten, das der Dax in der Vorwoche nach den US-Zwischenwahlen erreicht hatte, rückt damit noch weiter weg und die 21- sowie 50-Tage-Linie stärker in den Blick. Diese geben Hinweise auf den kurz- und mittelfristigen Trend und verlaufen derzeit bei 25.607 beziehungsweise 25.555 Punkten.

Sorgen, dass mit dem Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen der KI-Bereich stärker reguliert werden könnte, hatten die Börsen in der vergangenen Woche letztlich stark belastet. Am Freitag hatte sich der US-Techindex NASDAQ 100 etwas erholt. In Asien ging es am Morgen vor allem in Japan und Taiwan deutlich bergauf.

In der letzten heißen Woche der Berichtssaison stehen am Montag hierzulande aus dem Dax der Rückversicherer Hannover Rück und der Anlagenbauer GEA Group mit ihren Quartalsbilanzen im Blick./ajx/zb