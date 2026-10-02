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02.10.2026 07:31:38

WDH: DAX-FLASH: Dax vor US-Arbeitsmarktdaten wohl knapp über 25.000 Punkten

(Redigierfehler in der Überschrift behoben)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Spannungsfeld von Zins- und Inflationssorgen dürfte der DAX am Freitag robust in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,4 Prozent höher auf 25.040 Punkte. Damit würde er wieder über die 25.000-Punkte-Marke zurückkehren, die am Vortag erstmals seit Juli unterschritten wurde. In der Wochenbilanz steuert der Dax trotz der positiven Indikation aber noch auf ein Minus von 1,4 Prozent zu.

Am Anleihemarkt hat sich die Lage über Nacht etwas beruhigt nach dem jüngsten Ausverkauf, der französische Staatsanleihen besonders trifft. Die US-Aktienmärkte hatten sich nach dem Xetra-Schluss etwas erholt und die Futures bestätigten diese Tendenz über Nacht. In Asien jedoch verlief der Handel durchwachsen mit relativ hohen Verlusten in Hongkong. Dort hatte der Handel allerdings feiertagsbedingt am Vortag geruht.

Anleger warten nun gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag wichtige Impulse geben dürfte. Laut einem Händler würde ein konjunkturell gutes Signal "das Szenario länger anhaltend hoher Zinsen untermauern" und den Druck auf Risikoanlagen weiter erhöhen./tih/jha/

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