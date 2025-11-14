DAX 40

14.11.2025 06:45:38

WDH/DAX-FLASH: Kaum verändert nach Rally und Korrektur - Siemens Energy im Fokus

(Tippfehler berichtigt)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Ende einer insgesamt starken Woche dürfte sich im DAX am Freitag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,1 Prozent höher auf 24.066 Punkte.

In der Hoffnung auf das inzwischen besiegelte Ende des bisher längsten Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) hatte der Dax gut zwei Prozent zugelegt. Vor der recht scharfen Korrektur am Donnerstag waren es sogar bis zu 3,7 Prozent.

Die Rally Richtung Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten wurden nun aber erst einmal ausgebremst von Gewinnmitnahmen in den USA. Hier hatte der Dow Jones Industrial am Mittwoch bereits einen neuen Höchststand erreicht.

Die Berichtssaison liegt hier und da in den letzten Zügen. Im Fokus stehen wohl Siemens Energy nach ihrer Prognoseerhöhung für 2027/28 vom späten Vorabend. Analysten sehen nun immensen Spielraum für die Markterwartungen. Die Aktien kletterten nachbörslich fast bis auf 109 Euro - fast 8 Prozent über den Xetra-Schluss./ag/mis

DAX 23 876,55 -0,69%

