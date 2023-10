WDH: Deutsche Bahn startet Betrieb von Schnellbahnsystem in Indien

(Tippfehler im 3. Absatz, vorletzter Satz, beseitigt)

NEU DELHI (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat am Freitag in Indien den ersten Abschnitt eines neuen regionalen Schnellbahnsystems in Betrieb genommen. Indische Mitarbeiter der Bahn-Tochter DB International Operations steuerten einen Zug auf der 17 Kilometer langen Strecke, an Bord war auch Indiens Premierminister Narendra Modi. Der reguläre Betrieb für Passagiere soll am Samstag starten, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

DB International Operations (DB IO) verantwortet internationale Betreiberprojekte der Deutschen Bahn außerhalb Europas. Im vergangenen Jahr hatte DB IO einen auf zwölf Jahre ausgelegten Auftrag für den Betrieb und die Instandhaltung des ersten regionalen Schnellbahnsystems in Indien erhalten, das ab 2025 die indische Hauptstadt mit den Städten Ghaziabad und Meerut verbinden soll. Seitdem bilde das Unternehmen unter anderem Triebfahrzeugführer und Stationspersonal aus, organisiere Werkstätten, stelle Fahrpläne auf, teilte die Deutsche Bahn weiter mit.

Das Schnellbahnsystem RRTS (engl.: Regional Rapid Transit System) gilt als ein Vorzeigeprojekt des indischen Premierministers. Es soll von der indischen National Capital Region Transport Corporation auf insgesamt 82 Kilometer ausgebaut werden. Bei voller Kapazität sollen den Angaben zufolge täglich 800 000 Passagiere befördert werden - vergleichbar mit der Hamburger S-Bahn. Die Züge seien mit bis zu 160 km/h unterwegs. Damit gehörten sie zu den schnellsten in Indien.

Indien ist mit 1,4 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Welt und ein Wachstumsmarkt. Das Land hat eines der größten Bahnnetze der Welt. Züge sind aber oft veraltet, Gleise marode.