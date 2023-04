WDH: Deutsche Börse wird nach starkem Jahresauftakt etwas optimistischer

(Am Ende des Textes wird klargestellt, dass es sich um die Deutsche-Börse-Aktie handelt. Zudem wurde eine Wortdopplung entfernt.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse hat im ersten Quartal weiter vom regen Handel an den Aktien- und Rohstoffmärkten und höheren Zinsen profitiert. Nach einem Rekordergebnis im vergangenen Jahr konnte der Börsenbetreiber auch in den drei Monaten bis Ende März erneut kräftig zulegen und übertraf erneut die Erwartungen der Experten. Dank des starken Starts in das laufende Jahr blickt der Konzern jetzt etwas optimistischer auf 2023. "Aufgrund der Entwicklungen im ersten Quartal und des Ausblicks auf den weiteren Jahresverlauf rechnen wir aktuell damit, dass wir für 2023 am oberen Ende unserer Prognose liegen werden oder diese bei unverändert hohem zyklischen Rückenwind sogar leicht übertreffen könnten", teilte die Deutsche Börse am Mittwochabend in Frankfurt mit.

Bislang hatte der im Dax (DAX 40) notierte Konzern bei den Erträgen mit einem Anstieg von bis zu acht Prozent auf 4,5 Milliarden Euro bis 4,7 Milliarden Euro gerechnet. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hatte Konzernchef Theodor Weimer bisher mit einem Anstieg auf 2,6 Milliarden Euro bis 2,8 Milliarden Euro und damit um bis zu elf Prozent gerechnet. Anleger teilten offenbar den Optimismus. Die Deutsche-Börse-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um ein Prozent zum Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft zu./zb/he