27.07.2026 11:04:38

WDH/Deutschland: Ifo-Geschäftsklima erholt sich erneut

(Wiederholung mit fehlendem Buchstaben in "Geschäftsklima" in der Überschrift.)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli den dritten Monat in Folge von den Dämpfern infolge des Iran-Kriegs erholt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 0,9 Punkte auf 86,6 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Montag in München mitteilte. Das Geschäftsklima hat sich etwas stärker als erwartet verbessert. Analysten waren im Schnitt lediglich von einem Anstieg auf 86,0 Punkte ausgegangen.

Gestützt wurde der Indikator durch die verbesserten Erwartungen der Unternehmen. Die aktuelle Lage wurde hingegen schlechter bewertet. "Trotz der unsicheren Lage am Persischen Golf zeigt sich die deutsche Wirtschaft weniger pessimistisch", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der monatlichen Umfrage unter 9.000 Unternehmen./jsl/men

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