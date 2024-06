WDH/dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax bleibt auf Richtungssuche

(Tendenz vor dem Absatz zu Asien ergänzt, US-Schlusskurse vom Dienstag)

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX WEITER AUF RICHTUNGSSUCHE - Nach dem kleinen Rückschlag zur Wochenmitte dürfte der DAX am Donnerstag wieder etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor Start des Xetra-Handels 0,3 Prozent höher auf 18 115 Punkte. Damit setzt er sich wieder etwas weiter von der runden Marke von 18 000 Punkten ab, die er zwischenzeitlich bereits gerissen hatte. Das Wochenhoch des Dax lag am Dienstag bei 18 214 Punkten. Aus den USA kommen keine Impulse, hier war feiertagsbedingt nicht gehandelt worden. In Asien geht es am Morgen etwas abwärts.

USA: - KEIN HANDEL WEGEN FEIERTAG -

ASIEN: - ZURÜCKHALTUNG - Die Anelger an den wichtigsten Aktienmärkten Asiens haben sich am Donnerstag zurückgehalten. Entscheidende Impulse fehlten. In Tokio notierte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende knapp im Plus. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den technologielastigen Hang-Seng-Index (Hang Seng) um rund ein halbes Prozent nach unten. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gab im späten Handel ebenfalls um rund ein halbes Prozent nach.

DAX 18067,91 -0,35%

XDAX 18084,70 -0,35%

EuroSTOXX 50 4885,45 -0,61%

Stoxx50 4505,24 -0,18%

DJIA 38834,86 0,15% (Dienstag)

S&P 500 5487,03 0,25% (Dienstag)

NASDAQ 100 19908,85 0,03% (Dienstag)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,28 -0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0741 -0,02%

USD/Yen 158,16 0,05%

Euro/Yen 169,90 0,03%

ROHÖL:

Brent 85,11 +0,04 USD

WTI 80,52 -0,12 USD

