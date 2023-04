WDH/dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Ölpreisanstieg bremst Dax aus

(Präzisierung: Dax-Tief seit Jahresanfang rpt seit Jahresanfang im ersten Absatz)

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Nach der starken Vorwoche gelingt dem Dax (DAX 40) am Montag zunächst wohl kein Durchmarsch an sein Jahreshoch von 15 706 Punkten. Der Broker IG taxiert den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start in die verkürzte Vorosterwoche vielmehr 0,15 Prozent tiefer auf 15 606 Punkte. Seit dem kurzen Schock über die überraschend notwendig gewordene Notfallrettung der Credit Suisse vor genau zwei Wochen hatte der Dax von seinem Tief seit Jahresanfang bei 14 458 Punkten zuletzt gut 8 Prozent gewonnen. Im Fokus dürfte zu Wochenbeginn zunächst vor allem der Ölmarkt stehen, nachdem die Öl -Allianz Opec+ überraschend eine Drosselung der Produktion angekündigt hat. Von Mai an dürfte rund eine Million Barrel Rohöl pro Tag weniger auf den Markt strömen als bisher erwartet. Ab Juli sind es dann mehr als eineinhalb Millionen Barrel weniger als bisher gedacht, da ab diesem Zeitpunkt die verlängerte Kürzung Russlands hinzukommt. Damit könnten Inflationssorgen wieder angefeuert werden. In den vergangenen Wochen hatten die Öl-Preise tendenziell unter Druck gestanden und waren im März auf den niedrigsten Stand seit Ende 2021 gefallen. Diese Preisentwicklung könnte eine Erklärung für die jetzige Förderkürzung sein.

USA: - GEWINNE - Zum Ende einer erfreulichen Börsenwoche haben die Kurse an den US-Aktienmärkten nochmals zugelegt. Erleichterung herrschte am Freitag unter Investoren mit Blick auf neue Inflationsdaten. So ist der von der US-Notenbank Fed bevorzugte Preisindex PCE im Februar nicht ganz so stark gestiegen wie von Analysten erwartet. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte um 1,26 Prozent auf 33 274,15 Punkte zu und überwand erstmals seit drei Wochen wieder über die Marke von 33 000 Zählern. Seit Jahresbeginn liegt der Dow nun wieder moderat im Plus.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Der deutliche Anstieg der Ölpreise nach der überraschenden Ankündigung der Öl-Allianz OPEC+, die Produktion zu drosseln, hat die Investoren an den Börsen Asiens am Montag überwiegend kalt gelassen. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um rund ein halbes Prozent. Der CSI-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gewann 0,8 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong fiel der Hang-Seng-Index (Hang Seng) im späten Handel hingegen um ein halbes Prozent. Dass ein wichtiger Stimmungsindikator für die chinesische Industrie im März überraschend deutlich gefallen ist, hinterließ kaum Spuren.

DAX 15628,84 +0,69%

XDAX 15658,48 +0,75%

EuroSTOXX 50 4315,05 +0,69%

Stoxx50 3941,10 +0,69%

DJIA 33274,15 +1,26%

S&P 500 4109,31 +1,44%

NASDAQ 100 13181,35 +1,68%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 135,78 -0,31%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0792 -0,47%

USD/Yen 133,44 +0,49%

Euro/Yen 144,00 -0,03%

ROHÖL:

Brent 84,02 +4,13 USD

WTI 79,69 +4,02 USD

