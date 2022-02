WDH/ dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 09.02.2022 - 17.00 UHR

(Die Meldung wurde aus technischen Gründen wiederholt.)

Bundesbank-Präsident Nagel: Inflation über 4 Prozent wahrscheinlich

FRANKFURT - Der neue Bundesbank-Präsident Joachim Nagel macht Verbrauchern in Deutschland keine Hoffnung auf eine Entspannung an der Preisfront in diesem Jahr, im Gegenteil. "Die Fachleute der Bundesbank halten es aus heutiger Sicht für wahrscheinlich, dass die Inflation im Jahresdurchschnitt 2022 in Deutschland deutlich über vier Prozent liegen wird", sagte Nagel laut Vorabbericht in einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit". Im vergangenen Jahr hatte die Teuerungsrate angeheizt von hohen Energiepreisen im Jahresschnitt bei 3,1 Prozent gelegen.

ROUNDUP: Rekordjahr für deutschen Export nach Einbruch in Corona-Krise

WIESBADEN - Deutschlands Exporteure haben den Einbruch in der Corona-Krise mit einem Rekordergebnis 2021 mehr als wett gemacht. Trotz Lieferengpässen stiegen die Warenausfuhren im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr kräftig um 14,0 Prozent auf den Bestwert von 1375,5 Milliarden Euro. Sie lagen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes damit um 3,6 Prozent über dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019. Dirk Jandura, Präsident der Branchenverbandes BGA, sprach am Mittwoch von einem "großartigen Ergebnis" angesichts des Chaos bei Lieferketten und geopolitischer Konflikte wie der Ukraine-Krise. "Allerdings werden uns die Risiken auch weiterhin begleiten."

Italien: Industrie produziert weniger

ROM - Die italienische Industrie hat am Jahresende 2021 weniger produziert. Von November auf Dezember sei die Gesamtproduktion um 1,0 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Istat am Mittwoch in Rom mit. Analysten hatten mit einem etwas schwächeren Rückgang um 0,7 Prozent gerechnet. Der Rückgang folgt auf einen deutlichen Produktionsanstieg im Vormonat um 2,1 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Herstellung im Dezember um 4,4 Prozent.

Ifo: Materialmangel in der Bauindustrie etwas entspannt

MÜNCHEN - Der Materialmangel in der deutschen Bauindustrie hat sich nach einer Umfrage des Ifo-Instituts etwas entspannt. Nachdem im Dezember knapp jedes dritte Hochbauunternehmen (31,3 Prozent) über Lieferengpässe berichtet hatte, war es im Januar noch jedes vierte (25,3), wie die Münchner Wirtschaftsforscher am Mittwoch mitteilten. Im Tiefbau ist die Lage etwas besser, dort meldete noch jedes fünfte Unternehmen (20,4 Prozent) Lieferengpässe.

Italien setzt Maskenpflicht im Freien aus

ROM - In Italien wird die allgemeine Maskenpflicht im Freien am Freitag aufgehoben. Eine entsprechende Verordnung verkündete Gesundheitsminister Roberto Speranza am Dienstagabend. Allerdings müssten die Bürger weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz dabei haben und vor allem bei größeren Menschenansammlungen auch benutzen, hieß es. Im Innenbereich bleibe die Maskenpflicht mindestens bis 31. März bestehen - bis dahin läuft der Corona-Ausnahmezustand. In Italien sanken die Infektionszahlen in den vergangenen Tage deutlich. Am Dienstag wurden knapp 102 000 Neuinfektionen gezählt - erst vor drei Wochen waren es noch mehr als doppelt so viele gewesen.

ROUNDUP: Positive Signale im Ukraine-Konflikt - Scholz betont Doppelstrategie

BERLIN/KIEW/MOSKAU - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht Fortschritte bei einer Doppelstrategie aus Dialog und Abschreckung in der Ukraine-Krise. Gleichwohl sei die sicherheitspolitische Lage in Europa ernst und erfordere ein gemeinsames Auftreten gegenüber Russland, sagte Scholz am Mittwoch in Berlin bei einem Treffen mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. "Wir wissen, dass das eine sehr schwierige Situation ist. Viele Soldaten sind entlang der ukrainischen Grenze von Russland aufgestellt worden und deshalb müssen wir gemeinsam handeln", sagte Scholz.

