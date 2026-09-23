Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.09.2026 21:46:38

WDH/Drohnensichtung am BER - Flugbetrieb kurzzeitig eingestellt

(fehlender Buchstabe ergänzt)

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen einer Drohnensichtung am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) ist der Flugbetrieb dort für 45 Minuten komplett eingestellt worden. Inzwischen sei die Sperrung bereits wieder aufgehoben worden, sagten Sprecherinnen des BER und der Bundespolizei der dpa.

Um 20.00 Uhr sei eine Drohne gesichtet worden. Daraufhin habe die Deutsche Flugsicherung zunächst die Nordpiste für Starts und Landungen gesperrt, um 20.20 Uhr dann auch die Südpiste. Um 21.05 Uhr war demnach die Sperrung wieder aufgehoben. Zuvor hatte auch die "Bild"-Zeitung berichtet.

An keinem anderen deutschen Flughafen sind im ersten Halbjahr so viele Drohnen gesichtet worden wie am Hauptstadtflughafen BER. 28 solcher Flugobjekte registrierte der Tower in Schönefeld in den ersten sechs Monaten, wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) auf Anfrage mitteilte. Das war eine Sichtung mehr als im selben Zeitraum am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main.

In sieben Fällen musste der Flugverkehr am BER deswegen vorübergehend unterbrochen werden. Auffällig ist aber vor allem der große Sprung zum Vorjahr: Im Gesamtjahr 2025 wurden laut Flugsicherung nur acht Drohnen am BER sowie im Großraum darum herum festgestellt./sck/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lufthansa AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Lufthansa AG

mehr Analysen
04.09.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.08.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lufthansa AG 7,67 -3,45% Lufthansa AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Minus in den Feierabend - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX beendet Handel leichter -- US-Börsen schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen