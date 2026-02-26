|
26.02.2026 13:01:38
WDH/Epstein-Skandal: Chef des Weltwirtschaftsforums tritt zurück
(Im 1. Satz wurde ein überflüssiger Buchstabe entfernt: Epstein)
GENF/OSLO (dpa-AFX) - Nach Bekanntwerden seiner Kontakte zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tritt Børge Brende als Chef des Weltwirtschaftsforums (WEF) zurück. Zu diesem Entschluss sei er nach reiflicher Überlegung gekommen, sagte der ehemalige norwegische Außenminister einer WEF-Mitteilung zufolge./arn/DP/jha
