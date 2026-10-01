01.10.2026 15:30:38

WDH/Estland verhängt Transitverbot für russisches Getreide

(überflüssiger Buchstabe in Überschrift entfernt)

TALLINN (dpa-AFX) - Estlands Regierung hat ein Transitverbot für Getreide aus Russland und Belarus durch den baltischen EU- und Nato-Staat beschlossen. "Russland greift ukrainische Häfen an und verhindert so, dass ukrainisches Getreide auf die Weltmärkte gelangt. Es wäre zynisch, Russland gleichzeitig den Export seines eigenen Getreides über unsere Häfen zu gestatten", sagte Außenminister Margus Tsahkna. Estland werde dies nicht zulassen und verhänge deshalb nationale Sanktionen.

Das Verbot soll der Mitteilung des Außenministeriums zufolge sicherstellen, dass Estland nicht zu einer neuen Transitroute für russisches Getreide wird. So gebe es zwar bislang kaum Transit durch den Ostseestaat, aber Russland suche nach neuen Exportwegen und habe Interesse an der Nutzung estnischer Häfen. "Wir werden Russland nicht dabei helfen, die Folgen des Krieges abzumildern, den es selbst begonnen hat", sagte Tsahkna.

Kooperation mit Lettland und Litauen

Nach Angaben von Tsahkna arbeitet Estland mit Lettland und Litauen zusammen, um sicherzustellen, dass russisches Getreide nicht durch baltische Häfen transportiert wird. "Die baltischen Staaten können nicht zulassen, dass ihre Häfen zur Unterstützung der russischen Kriegswirtschaft missbraucht werden", betonte Tsahkna.

Medienberichten zufolge hat in den vergangenen Monaten besonders der russische Getreidetransit durch Lettland stark zugenommen. Die Regierung in Riga plant, dies durch verschiedene Maßnahmen wie etwa höhere Tarife zu unterbinden, die aber noch nicht in Kraft getreten sind. Zudem beschloss sie - wie auch Litauen - strengere Kontrollen für Getreidelieferungen./awe/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:24 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
14:04 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
30.09.26 3. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tief im Minus -- DAX knapp im Minus - nahe 25.000-Punkte-Marke -- US-Börsen fester -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notiert etwas tiefer. Die Wall Street startet stärker. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen