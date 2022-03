WDH/Europäische Investitionsbank beschleunigt Millionenkredit für Ukraine

(Tippfehler bereinigt)

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Ukraine soll angesichts der russischen Invasion schneller an Geld von der Europäischen Investitionsbank kommen. Bereits in wenigen Tagen wird das Land 668 Millionen Euro an Notfallhilfen erhalten, wie die EIB am Freitag nach einer Sitzung des Verwaltungsrats mitteilte.

Die Kredite standen der Ukraine bereits zu, hätten jedoch nach Angaben einer Sprecherin ursprünglich zu einem späteren Zeitpunkt ausgezahlt und für den Agrarsektor sowie kleine und mittlere Unternehmen ausgegeben werden sollen. Nun könne das Geld sofort etwa für medizinische Güter, Nahrungsmittel und Kraftstoff genutzt werden, hieß es in der Mitteilung. EIB-Präsident Werner Hoyer kündigte zudem an, dass die EIB zusätzlich Investitionen über insgesamt 1,3 Milliarden Euro beschleunigen wolle./dub/DP/nas