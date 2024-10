WDH/Florida: Menschen in Seniorensiedlung durch Tornado getötet

(Im Leadsatz wurde die Ortsangabe «im US-Bundesstaat Florida» ergänzt)

ORLANDO (dpa-AFX) - In einer Wohnwagensiedlung für Senioren sind nach Angaben eines örtlichen Sheriffs im US-Bundesstaat Florida mehrere Menschen durch einen Tornado in Verbindung mit Hurrikan "Milton" ums Leben gekommen. Der Sheriff des St. Lucie County, Keith Pearson, machte im Gespräch mit dem Sender CNN keine genauen Angaben zu der Zahl der Toten. "Ich kann Ihnen sagen, dass es mehr als eine Person ist, die ihr Leben verloren hat und die wir bereits geborgen haben."

In der Wohnwagensiedlung seien etwa 200 Einsatzkräfte auf der Suche nach Menschen, die noch in der Anlage eingeschlossen seien. Der Tornado habe eine "Schneise der Verwüstung" hinterlassen, hieß es. Auch Hunderte Häuser seien in dem County etwa 150 Kilometer südöstlich von Orlando "völlig zerstört" worden.

Nach Angaben von Floridas Gouverneur Ron DeSantis waren in dem Bundesstaat am Mittwoch mindestens 19 bestätigte Tornados gezählt worden.

"Milton" hatte am Mittwochabend als Hurrikan der Kategorie 3 die Westküste Floridas erreicht und sich später abgeschwächt./alz/DP/nas