WDH/Gerresheimer bestätigt Jahresziele nach deutlichem Wachstum zum Jahresstart

(Tippfehler im ersten Satz berichtigt)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Eine starke Nachfrage nach Kunststoffverpackungen, Inhalatoren sowie nach Medikamentenampullen aus Spezialglas hat Gerresheimer zum Jahresstart angetrieben. Zudem schlugen höhere Verkaufspreise deutlicher durch. Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Februar stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 23,5 Prozent auf 457,8 Millionen Euro, wie der MDAX-Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Aus eigener Kraft - also Portfolio- und Wechselkurseffekte herausgerechnet - war es ein Plus von 21 Prozent. Die Erwartungen von Analysten wurden sowohl mit dem Umsatz als auch mit dem operativen Ergebnis (bereinigtes Ebitda) übertroffen, das um 26,7 Prozent (organisch um 24,8 Prozent) auf 78 Millionen Euro zulegte. Für das Geschäftsjahr 2022/23 stellt Konzernchef Dietmar Siemssen weiter ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft um mindestens zehn Prozent in Aussicht, das bereinigte operative Ergebnis soll aus eigener Kraft auch um mindestens zehn Prozent zulegen.

Unter dem Strich entfiel auf die Anteilseigner ein Ergebnis von 12,05 Millionen Euro, nach 10,7 Millionen im Vorjahreszeitraum./mis/stk