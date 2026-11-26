(Der am 25. November gesendete Text wurde in den ersten beiden Absätzen angepasst. Damit wird klargestellt, dass Kerzenhersteller schon seit längerer Zeit Preiserhöhungen durchgesetzt haben.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Beginn der Weihnachtszeit dürften Kerzen deutlich teurer werden. Da im Handel viele Verträge über ein ganzes Jahr liefen, dürften Preissteigerungen verzögert ankommen, teilte die Geschäftsführerin der Kerzeninnung, Christiane Bierler, der Deutschen Presse-Agentur mit.

Hersteller hätten in den vergangenen Jahren Preiserhöhungen zwischen 30 und 50 Prozent durchsetzen müssen, sagte Bierler. Das liege in erster Linie an den Einkaufspreisen für Paraffinöl. Diese hätten sich seit 2020 fast verdoppelt, erklärte Bierler. Demnach habe der Preis für ein Kilo Paraffin vor sechs Jahren noch zwischen 75 und 95 Cent gelegen, inzwischen koste der Rohstoff zwischen 1,55 und 1,70 Euro je Kilo.

Bei der Kerzenproduktion macht der Rohstoff Wachs laut Bierler rund die Hälfte der Kosten aus. Paraffinwachs bleibe trotz steigender Preise aber die günstigste Variante, Alternativen wie Sojawachs seien meistens rund 30 bis 50 Prozent teurer. Reines Bienenwachs sei als Naturprodukt ohnehin knapp und koste das vier- bis fünffache im Vergleich zu Paraffinwachs.

Teelichter verfälschen die Statistik

Zusätzlich würden die steigenden Energiekosten die Betriebe belasten, erklärte Bierler. In der Produktion müsse das Wachs geschmolzen und flüssig gehalten werden, um es zu verarbeiten. Diese Wärme erfordere viel Energie, die ebenfalls in den vergangenen Jahren deutlich teurer wurde, so Bierler.

Bislang haben sich die steigenden Preise nicht im Kerzenhandel widergespiegelt: Laut Statistischem Bundesamt sind die Preise für Kerzen zuletzt 2022 spürbar gestiegen. Allerdings werden keine getrennten Ergebnisse etwa für Weihnachtskerzen oder Teelichter ausgegeben. Letztere werden von Händlern oft als günstige Produkte genutzt, um Kunden anzulocken. Zudem hätten die Hersteller noch günstig eingekaufte Wachsbestände zur Produktion verwendet, dieses Polster sei nun aber aufgebraucht, erklärte Bierler.

Seit Januar dieses Jahres gelten ferner Antidumping-Zölle der EU-Kommission gegen Kerzen aus China. Zwischen 55 und 60 Prozent werden für Produkte fällig, die aus China importiert und hierzulande zu Schleuderpreisen angeboten werden. Auch das dürfte für Preisdruck bei Kerzen sorgen./fm/DP/mis