ARYZTA Aktie
WKN DE: A0Q4FN / ISIN: CH0043238366
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26.10.2026 16:14:38
WDH/Hunderte betroffen: Großbäcker Aryzta schließt zwei Werke
(technische Wiederholung)
ERFURT (dpa-AFX) - Der Tiefkühlbackwarenhersteller ARYZTA schließt zwei deutsche Werke mit Hunderten Beschäftigten. Betroffen sind die Standorte in Nordhausen (Thüringen) und Gerolzhofen (Bayern), wie das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz am Montag mitteilte. Aktuelle Beschäftigtenzahlen für die Standorte gab eine Sprecherin nicht an. Auf der Firmenhomepage ist von 200 Mitarbeitern in Nordhausen und 300 Mitarbeitern in Gerolzhofen die Rede.
Geplant sei, die Produktion in Eisleben (Sachsen-Anhalt) zu bündeln, hieß es weiter. Das Sortiment für den deutschen Markt will der Konzern ausdünnen und auf profitablere Produkte setzen. Wie viele Mitarbeiter Aryzta verlassen müssen und wie viele gegebenenfalls Jobangebote in Eisleben bekommen, teilte die Sprecherin auf Anfrage nicht mit. Die Pläne sollen demnach in den Jahren 2026 und 2027 weitgehend umgesetzt werden./dhu/DP/mis
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