BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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19.11.2026 07:36:38
WDH: IG Metall ruft für Freitag zu Warnstreiks in Bayern auf
(In der Überschrift wurde ein überflüssiges Wort gestrichen.)
INGOLSTADT (dpa-AFX) - Die IG Metall hat für Freitag in mehreren Firmen Bayerns zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen ist unter anderem das Audi-Werk in Ingolstadt. Den Anfang für die auf 24 Stunden befristeten Warnstreiks sollen bereits am späten Donnerstagabend die Beschäftigten von BMW in München-Milbertshofen machen, teilte die Gewerkschaft in München mit. In der nächsten Woche soll ein weiterer Dax-Konzern (DAX) folgen.
Die Gewerkschaft wirft den Arbeitgebern vor, ihr Angebot von einer Entgelterhöhung um 1,3 Prozent bisher nicht nachgebessert zu haben. Sie fordert eine Erhöhung der Bezüge um fünf Prozent. Bei 1,3 Prozent müssten die Beschäftigten reale Verluste einstecken, argumentiert die Gewerkschaft.
Die Gewerkschaft kritisiert zudem, dass auch ihr Angebot auf Gehaltsverzicht in einzelnen Betrieben als Gegenleistung etwa für Arbeitsplatzgarantien vom Tisch gewischt worden sei. Die jüngste Tarifrunde in Bayern war am 9. November ohne Ergebnis zu Ende gegangen.
Die Arbeitgeber bliesen in dieser Tarifrunde zum Angriff auf die Tarifverträge, kritisierte der Audi-Betriebsrat. Sie stellten Tarifverträge und Errungenschaften infrage, versuchten Tarifstandards wie die 35-Stunden-Woche zu kippen, wollten Urlaubs- und Weihnachtsgeld zur Verhandlungsmasse machen und Regelungen aus dem Flächentarifvertrag in die einzelnen Betriebe verschieben, um stärker Druck auf ihre Belegschaften ausüben zu können./dm/DP/zb
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