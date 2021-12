WDH/IPO: Online-Plattform Reddit will an die Börse - Details noch nicht bekannt

(Im zweiten Satz des ersten Absatzes muss es heißen: eingereicht statt eingerichtet.)

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Die Online-Plattform Reddit bereitet einen Börsengang vor. Einen entsprechenden Antrag habe das Unternehmen bei der US-Wertpapieraufsicht SEC eingereicht, heißt es in einer Mitteilung am Mittwoch. Angaben zu Preis und Anzahl der Aktien oder der angestrebten Bewertung sowie zum Zeitplan machte Reddit nicht. Diese dürften in den kommenden Wochen oder Monaten kommen.

Im August hatte Reddit bei einer Finanzierungsrunde eine Bewertung von rund zehn Milliarden US-Dollar (8,9 Mrd Euro) erzielt. Nach Konzernangaben lagen die Werbeeinnahmen im zweiten Quartal bei rund 100 Millionen Dollar - ein Plus von 300 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Die Plattform Reddit hat nach eigenen Angaben täglich mehr als 50 Millionen Nutzer. Sie unterteilen sich in über 100 000 Online-Communities, sogenannte Sub-Reddits, in denen sich Nutzer nach ihren Interessen zusammentun. Reddit baut bei der Aufsicht der Plattform auf sogenannte Moderatoren aus den jeweiligen Communities. Weil das Unternehmen sich bei der Regulierung von Inhalten zurückhält, war es zuletzt immer wieder in die Kritik geraten.

Auch am Finanzmarkt sorgte Reddit seit einiger Zeit für Aufsehen, nachdem sich Hobby-Anleger über die Plattform immer wieder auch gegen Profi-Investoren verbündet haben. Die Folge waren Kursturbulenzen, die etwa die Aktien der Einzelhandels-Kette Gamestop auf Achterbahnfahrt schickten./jcf/zb/eas