WDH/Israels Armee: Wollen Gaza-Evakuierung so weit wie möglich sichern

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee will die geforderte Evakuierung der Einwohner aus dem nördlichen Gazastreifen nach Angaben eines Sprechers so sicher wie möglich machen. "Wir werden die Attacken kontrollieren, damit sie sich sicher bewegen können", sagte der israelische Militärsprecher Daniel Hagari am Freitag. "Es ist eine Kriegszone", betonte er gleichzeitig.

Es sei Israel klar, dass eine Evakuierung mehr als 24 Stunden dauern würde. Er nannte aber keinen klaren Zeitrahmen. Man habe den Einwohnern den Aufruf auf verschiedenen Kanälen übermittelt. Man werde auch alles unternehmen, um sensible Orte wie Krankenhäuser bei Luftangriffen nicht zu treffen, sagte Hagari.

Die Vereinten Nationen stemmen sich gegen den Aufruf, etwa 1,1 Millionen Menschen aus dem nördlichen in den südlichen Teil des Gazastreifens zu evakuieren. Das hätte verheerende humanitäre Folgen.

Es gibt Berichte, dass die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas Menschen daran hindert, in den Süden des Küstenstreifens zu fliehen.

Der israelische Militärsprecher sagte: "Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie unmenschlich die Hamas ist." Die Hamas-Terroristen versteckten sich hinter der eigenen Bevölkerung und den in den Gazastreifen verschleppten Geiseln.

Die Hamas, die von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft wird, hatte am vergangenen Samstag bei einem Großangriff auf das israelische Grenzgebiet das schlimmste Blutbad unter Zivilisten seit der israelischen Staatsgründung angerichtet. Rund 1350 Menschen wurden getötet. Es gibt Berichte von Gräueltaten, Israel veröffentlichte unter anderem Bilder ermordeter und verbrannter Kinder.

Der Armeesprecher sagte, die Hamas sei verantwortlich für alles, was nun geschehe. "Sie wussten, dass dies als Ergebnis des Massakers passieren würde." Die Organisation sei schlimmer als das Terrornetzwerk Islamischer Staat (IS). "Ich glaube, jemand in der arabischen Welt muss uns erklären, was es mit dem Islam zu tun hat, Frauen zu vergewaltigen, Menschen zu köpfen, Menschen zu foltern."