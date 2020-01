WDH: Japanischer Technologiekonzern Toshiba kommt nach Rostock

ROSTOCK/KIEL (dpa-AFX) - Der japanische Technologiekonzern Toshiba stellt seine Hybrid-Lokomotiven künftig in Rostock her. Im kommenden Jahr starten die Vorbereitungen für die Montage im Instandhaltungswerk der DB Cargo, wie Toshiba und DB Cargo am Donnerstag mitteilten. 100 Fahrzeuge seien von DB Cargo bestellt worden.

Damit hat sich Rostock in den mehrere Jahre dauernden Standortverhandlungen gegen Kiel durchgesetzt. Die Investitionen im Werk lägen zunächst im "mittleren einstelligen Millionenbereich", die Zahl der neuen Arbeitsplätze liege im "mittleren zweistelligen Bereich".

Gemeinsam mit Toshiba würden mit dem alternativen Antriebskonzept aus Diesel und Batterien in einer entscheidenden Zukunftstechnologie Maßstäbe gesetzt, sagte Sigrid Nikutta, DB-Konzernvorstand für Güterverkehr und DB Cargo. "Wir sparen 30 Prozent Energie und eine Million Liter Diesel im Jahr."/mgl/DP/stw