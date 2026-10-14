BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.10.2026 14:33:38

WDH/Kreise: BASF ist für höheres Gebot für Evonik bereit

(Präzisierung im 3. Absatz zu Syneqt)

LUDWIGSHAFEN/ESSEN (dpa-AFX) - Deutschlands größter Chemiekonzern BASF hält sich laut Kreisen ein höheres Gebot für Evonik offen. BASF sei bereit, über ein höheres Angebot zu sprechen, aber erst nach einem Blick in die Bücher des Spezialchemiekonzerns, sagte eine mit der Transaktion vertraute Person der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Mittwoch. BASF soll in einem ersten Vorstoß 22,15 Euro je Aktie geboten haben. Damit würde Evonik inklusive Schulden mit mehr als 14 Milliarden Euro bewertet. Das Angebot wurde als zu niedrig abgelehnt. Zuvor hatten die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über eine mögliche Aufstockung berichtet.

Auch sollen bestehende Verträge zur Sicherung von Beschäftigung und Standorten bei Evonik nicht angetastet werden. BASF würde sie bei einer Übernahme vollumfänglich einhalten, hieß es aus Kreisen. Bei Evonik sind trotz eines geplanten Stellenabbaus betriebsbedingte Kündigungen bis 2032 in Deutschland ausgeschlossen. Der Abbau soll auf freiwilliger Basis über Abfindungen erfolgen.

Zudem würde BASF sich auch Pläne von Evonik zu möglichen Verkäufen von Unternehmensteilen anschauen. Dabei könnte es insbesondere um den Chemieparkbetreiber Syneqt gehen.

Mit einer Evonik-Übernahme könnte BASF sein Kerngeschäft stärken. Insgesamt zeichnet sich in der europäischen Chemiebranche, die mit wachsender Konkurrenz aus China und hohen Energiepreisen konfrontiert ist, eine Konsolidierung ab.

Vor knapp drei Wochen hatten die beteiligten Unternehmen sowie die RAG-Stiftung bekannt gemacht, dass es ein Angebot gibt. Evonik sprach von einer unverbindlichen "Ansprache" durch die BASF. "Diese ist auf ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der Gesellschaft gerichtet." Gespräche fänden derzeit nicht statt. BASF hatte mitgeteilt: "Fortgang und Ausgang der Sondierungen sind gegenwärtig offen."

Vor ersten Berichten über die Pläne der BASF hatten die Evonik-Aktien gut 18 Euro gekostet, aktuell notieren sie zu 21,68 Euro. Analyst Sebastian Bray von der Privatbank Berenberg hält sogar eine Offerte von 24 bis 25 Euro für denkbar, wie er jüngst in einer Studie schrieb./mne/mis/stk/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Evonik AG

mehr Nachrichten

Analysen zu BASF

mehr Analysen
14.10.26 BASF Outperform Bernstein Research
29.09.26 BASF Kaufen DZ BANK
28.09.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 BASF Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BASF 52,50 0,34% BASF
Evonik AG 21,26 0,66% Evonik AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen