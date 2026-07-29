BMW Aktie

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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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29.07.2026 09:51:38

WDH/Kreise: BMW baut 8.000 Jobs ab

(In der Überschrift wurde ein Tippfehler entfernt: Kreise statt Krise)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autohersteller BMW will weltweit rund 8.000 Jobs abbauen. Der Stellenabbau soll über natürliche Fluktuation sowie über ein Abfindungsprogramm auf freiwilliger Basis in Deutschland erfolgen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen erfuhr./ruc/DP/mis

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