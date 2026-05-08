KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
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08.05.2026 09:29:38
WDH: Krones mit Umsatz- und Ergebnisrückgang - Prognose bestätigt
(Überflüssige Zeichen in der Überschrift entfernt)
NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer KRONES ist wegen negativen Währungseffekten mit Rückgängen bei Umsatz und Ergebnis ins neue Jahr gestartet. Der Umsatz sank um 2,2 Prozent auf rund 1,38 Milliarden Euro, wie der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen am Freitag in Neutraubling mitteilte. Dies liegt im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel leicht um 0,3 Prozent auf 148,9 Millionen Euro. Branchenexperten hatten hier etwas weniger auf dem Zettel. Die entsprechende operative Marge verbesserte sich leicht von 10,6 auf 10,8 Prozent. Unter dem Strich standen nach Anteilen Dritter 68,5 Millionen Euro, 9,5 Prozent weniger als im Vorjahr.
Die Prognose für das laufende Jahr bekräftigte Krones. Dabei kann sich das Unternehmen auf einen hohen Auftragsbestand stützen. Im ersten Quartal lag der Auftragseingang mit rund 1,51 Milliarden Euro um 5,3 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Auch gegenüber dem Vorquartal verbesserte sich das Neugeschäft./err/stk
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